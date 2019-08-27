Татьяна Ярошевская покинула мэрию Екатеринбурга после почти 20 лет работы

Из администрации Екатеринбурга ушла чиновница, проработавшая там чуть ли не больше всех – начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская. В мэрии эту информацию подтвердили. Кто займет ее место, в пресс-службе пока не сообщают.

О своем решении она сообщила на своей странице в фейсбуке. Татьяна Львовна пишет, что уходит «по собственной воле и с чувством исполненного долга». Также она сообщает, что покидает не только мэрию, но и вообще Екатеринбург. «Я приняла приглашение Эдуарда Боякова войти в состав его команды и начать работу его заместителем, исполнительным директором МХАТа имени Горького. Сегодня государство наделяет этот легендарный российский театр миссией возрождения исконных традиций отечественного театрального искусства, традиций Театра-Дома, театра, работающего на энергии национальных ценностей и этических норм», – написала Ярошевская.

Напомним, в 1993 году Татьяна Ярошевская закончила искусствоведческий факультет УрГУ, до 1999 года возглавляла комитет по делам молодежи администрации Железнодорожного района. С 1999 г. по 2001 г. занимала должность председателя комитета по связям с общественностью администрации Екатеринбурга. С августа 2004 года работала начальником управления культуры администрации города Екатеринбурга. В 2018 году ее доход на этом посту составил 1 млн 637 тысяч рублей.

Добавим, что слухи о скором увольнении чиновницы появились вскоре после того, как в администрации сменился глава.

Екатеринбург, служба информации

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