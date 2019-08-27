российское информационное агентство 18+

Расследования "Нового Дня"

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 августа 2019, 07:07 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Татьяна Ярошевская покинула мэрию Екатеринбурга после почти 20 лет работы

Из администрации Екатеринбурга ушла чиновница, проработавшая там чуть ли не больше всех – начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская. В мэрии эту информацию подтвердили. Кто займет ее место, в пресс-службе пока не сообщают.

О своем решении она сообщила на своей странице в фейсбуке. Татьяна Львовна пишет, что уходит «по собственной воле и с чувством исполненного долга». Также она сообщает, что покидает не только мэрию, но и вообще Екатеринбург. «Я приняла приглашение Эдуарда Боякова войти в состав его команды и начать работу его заместителем, исполнительным директором МХАТа имени Горького. Сегодня государство наделяет этот легендарный российский театр миссией возрождения исконных традиций отечественного театрального искусства, традиций Театра-Дома, театра, работающего на энергии национальных ценностей и этических норм», – написала Ярошевская.

Напомним, в 1993 году Татьяна Ярошевская закончила искусствоведческий факультет УрГУ, до 1999 года возглавляла комитет по делам молодежи администрации Железнодорожного района. С 1999 г. по 2001 г. занимала должность председателя комитета по связям с общественностью администрации Екатеринбурга. С августа 2004 года работала начальником управления культуры администрации города Екатеринбурга. В 2018 году ее доход на этом посту составил 1 млн 637 тысяч рублей.

Добавим, что слухи о скором увольнении чиновницы появились вскоре после того, как в администрации сменился глава.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

27 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / Тюменского адвоката, которая была в международном розыске, задержали в Екатеринбурге. / «Креста не будет!», – Покрас Лампас рассказал о судьбе своего скандального арт-объекта (ВИДЕО, ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,