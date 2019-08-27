На Урале мужчина убил брата, который забил до смерти возлюбленную обоих

В Шале суд вынес приговор братоубийце. Мужчины были влюблены в одну женщину, один из братьев избил ее до смерти, второй спустя восемь лет отомстил во время застолья.

Убийство, по которому был вынесен приговор, произошло 2 апреля этого года в поселке Староуткинске. Роман Дюпин выпивал с родным братом и общими знакомыми. Собутыльники братьев, опьянев, заснули, а родственники продолжили пить. В процессе они вспомнили давний конфликт. Мужчины были влюблены в одну женщину, она предпочла брата Романа, жила с ним, а в 2011 году он из ревности ее избил, от травм она скончалась. Его посадили. Теперь же Роман решил отомстить.

«В процессе конфликта Роман, испытывая неприязнь к брату и не сумев простить его за смерть любимой женщины, решил убить его и стал наносить брату множество ударов рукой по голове», – описали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Затем мужчина взял нож и несколько раз ударил им брата по спине и голове. Потерпевший пытался спастись и выбежал на улицу, Роман начал его преследовать. Из-за кровопотери потерпевший убежал недалеко и упал около магазина у дома, Роман видел, что брат упал, перешел дорогу и тоже упал – потому что был очень пьян. Он уснул, там его и задержали.

Мужчину судили по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Свою вину он первоначально признал, затем сменил защитника и начал отказываться от показаний, но в суде посчитали его вину доказанной. Он проведет в колонии строгого режима 9 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Шаля, служба информации

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