На Эльмаше «Дэу Матиз» сбил женщину с ребенком на переходе

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии, случившейся накануне вечером на улице Красных Командиров около дома № 72. Автомобиль «Дэу Матиз» на перекрестке сбил пешеходов – маму с дочкой.

Как сообщили в отделении пропаганды городского УГИБДД, ДТП случилось около 21:05. За рулем автомобиля была 25-летняя женщина. Она поворачивала на перекрестке на зеленый сигнал светофора, но не предоставила преимущество переходящим дорогу пешеходам и допустила наезд на 40-летнюю женщину с 10-летним ребенком.

Пострадавших с места аварии увезла машина скорой помощи. Женщина была доставлена ГКБ № 23 с закрытым переломом ноги, девочка – в детскую больницу № 9 с диагнозом «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб левой голени».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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