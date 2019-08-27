Автобус № 50 в Екатеринбурге изменил маршрут

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге изменился маршрут движения автобуса № 50. Ранее он ездил по улице Амундсена и останавливался на границе с Академическим, то сейчас он будет заезжать в район, делать круг с охватом улиц Краснолесья, Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова.

«Для прокладки нового маршрута отменят три прежних остановки – ТК «Академический» по Амундсена в направлении УрФУ, «Лесную», «Рабочую» по Амундсена в направлении «17-й Мехколонны», – сообщили в пресс-службе района.

Там уточнили, что вместо этих трех остановок появятся 14 новых: «Рабочую» (по улице Краснолесья в направлении «17-й Мехколонны»), «Полянку», «Чкалова – Краснолесья», «Барвинку», «Двинскую», «Академический микрорайон», «Павла Шаманова», «Вильгельма де Геннина», «Преображенский парк», «Аксиому», «Микрорайон Европейский», «Преображенский», «Сахаров» и ТК «Академический» (по улице Сахарова в направлении УрФУ).

Скрин: 2gis.ru

Екатеринбург, Елена Сычева

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