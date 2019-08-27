В Верхней Салде принудительно госпитализировали больного туберкулезом

Прокуратура Верхней Салды через суд добилась принудительной госпитализации для местного жителя, болеющего открытой формой туберкулеза. Мужчина отказывался от лечения, несмотря на то, что с ним проживали двое маленьких детей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, гражданин состоял на учете в ГБУЗ «Верхнесалдинская центральная городская больница» с диагнозом туберкулез легких, фаза инфильтрации (+). Эта форма болезни заразна, то есть пациент представлял опасность для окружающих. Но он неоднократно отказывался от госпитализации и не принимал медицинские препараты.

Тем самым мужчина нарушал конституционные права на охрану жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Городская прокуратура подала в суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила иск о принудительной госпитализации свердловчанина в недобровольном порядке. Суд поддержал требования прокурора. Сейчас мужчина проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.

Верхняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

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