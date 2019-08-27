Качканар получит еще 120 миллионов рублей на развитие инфраструктуры

Компания ЕВРАЗ по третьему дополнительному соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Качканарским городским округом (КГО) направит еще 120 миллионов рублей на финансирование проектов города. Об этом сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» (ЕВРАЗ).

«Сотрудничество компании и муниципалитета стало традицией, Подтверждением этому служат масштабные стройки: Дворец единоборств, футбольный комплекс «Олимп», лыжероллерная трасса и другие объекты. Уже началось проектирование Ледового дворца. В планах – содействие развитию сферы здравоохранения. Мы хотим помочь городу улучшить ситуацию с инфраструктурой, оборудованием», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Мы видим вклад ЕВРАЗа в реализацию национальных проектов России по развитию образования, городской среды. Ключевое направление – демография и ее важная составляющая – спорт. Масштабные спортивные объекты строятся для того, чтобы молодежь выбирала наш город, оставалась здесь», – в свою очередь подчеркнул глава Качканара Андрей Ярославцев.

Напомним, что соглашение, которое ранее подписали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава КГО Андрей Ярославцев, предусматривает реализацию следующих мероприятий: разработку проекта строительства Ледового дворца спорта; приобретение снегоуплотнительной машины «Ратрак» и ремонт дорожек стадиона «Горняк»; текущий ремонт, замену окон в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования; устройство детских площадок и зеленых зон; ремонт мемориалов в поселке Валериановск и парке Строитель; дополнительное финансирование проектов строительства лыжной базы и футбольного комплекса «Олимп», а также строительство новогоднего ледового городка; повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Качканарского городского округа; реализацию совместных социально-направленных проектов администрации КГО и ЕВРАЗа.

Администрация КГО в свою очередь гарантирует содействие в повышении эффективности работы предприятий ЕВРАЗа, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития производства на территории округа.

Это уже третье соглашение между ЕВРАЗом и КГО. Согласно предыдущим соглашениям, при поддержке ЕВРАЗа в Качканаре будет построен современный Дворец спорта, реконструирован Качканарский горно-промышленный колледж и другие объекты.

Екатеринбург, служба информации

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