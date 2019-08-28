В Новоуральске вынесли приговор убийце, который вырезал ножом язык своей жертве

В Новоуральске осудили местного жителя Сергея Бутусова за зверское убийство сожительницы. Женщина умерла, захлебнувшись собственной кровью после ампутации языка.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, преступление было совершено 17 мая. Бутусов под действием наркотиков схватил свою 46-летнюю сожительницу, которая лежала на диване, и ножом отрезал ей язык. «От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия в результате механической асфиксии от затекания крови в дыхательные пути», – уточнили в прокуратуре.

Наркомана судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». За такое жестокое преступление он получил 6 лет колонии общего режима. Добавим, по этой статье максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Новоуральск, служба информации

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