На ЕКАДе при столкновении двух иномарок погибла женщина

Екатеринбургская Госавтоинспекция проводит расследование смертельного ДТП, которое случилось вчера поздно вечером на 5-м километре ЕКАДа.

По данным ведомства, в 22:45 автомобиль «Форд Галакси», ехавший со стороны Челябинского тракта в сторону Екатеринбурга, при выполнении разворота столкнулся с «Хендаем», двигавшимся навстречу. В результате удара пострадала пассажирка «Форда» – 54-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель «Хендай», 35-летний мужчина, также получил травмы различной тяжести и был доставлен в ГКБ № 36. Сотрудники полиции установили, что за рулем «Форда» находился 55-летний мужчина с водительским стажем 36 лет.

«На месте происшествия проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения. Причины ДТП будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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