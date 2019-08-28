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Среда, 28 августа 2019, 10:26 мск

Новости Екатеринбург

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Куйвашев переписал регламент работы правительства, составленный при Тунгусове

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил новый регламент работы правительства Свердловской области: из документа вычеркнуты все упоминания о такой структуре, как администрация губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указом Куйвашева также признан утратившим силу предыдущий регламент, подписанный в январе 2017 года, когда администрацию возглавлял первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Полномочия изгнанного чиновника разделены между губернатором и другими членами правительства.

Еще одно принципиальное изменение: теперь в регламенте прописано, что собираться правительство должно «еженедельно, как правило, по четвергам» (в прежней редакции – «не реже одного раза в месяц»).

В остальном все осталось почти как прежде: заседание считается правомочным, если на нем присутствует больше половины членов кабмина; журналистов могут допустить в зал, а могут – «в специально оборудованные помещения, где осуществляется трансляция заседания Правительства Свердловской области»; также кабмин может рассматривать отдельные вопросы на закрытых заседаниях, аудио- и видеозапись которых не производится.

Екатеринбург, служба информации

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