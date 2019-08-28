Полиция разыскивает грабителя, отнимающего сумки у пенсионерок в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбургские полицейские разыскивают мужчину, ограбившего трех пенсионерок на улице среди дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского УМВД, преступления были совершены с 12 по 13 августа в районе улиц Восточной, Тверитина и Большакова. Грабитель нападал на пожилых женщин, выхватывал у них сумки и убегал. В общей сложности подозреваемый похитил 37 тысяч рублей.

Оперативники, изучив записи камер наблюдения, установили предполагаемого грабителя. Потерпевшие женщины опознали в нем своего обидчика. Сейчас в отделе полиции №7 возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Правоохранители просят граждан, обладающих информацией о личности предполагаемого преступника либо пострадавших от его действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8 904 172 51 28 (уголовный розыск), 356-42-07 (дежурная часть) или 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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