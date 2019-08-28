Детский сад заплатит более 130 тысяч за пятилеток, кидавшихся камнями в машины

Два жителя Березовского понесли серьезный материальный ущерб от действий пятилетних воспитанников детсада, которым стало скучно на прогулке.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, инцидент произошел еще в июле 2017 года. Автомобили потерпевших, «Ниссан Авенир» и «Пежо 207», были припаркованы в Березовском на улице Циолковского возле забора детского сада № 12 «Радуга» с художественно-эстетическим уклоном. Во время утренней прогулки двум пятилетним мальчикам стало скучно. Воспользовавшись отсутствием воспитателя, дети зашли за веранды и стали кидать камни в стоящие у забора машины. На сработавшую сигнализацию прибежали хозяева автомобилей, но поздно: машины уже пострадали. По оценке специалистов, ремонт «Ниссан Авенир» обойдется хозяйке в 50 575 рублей, а ущерб, причиненный владельцу «Пежо 207», оценен экспертами в 34 325 рублей.

Автовладельцы подали в суд на детский сад, требуя взыскать с него сумму ремонта автомобилей – более 130 тысяч рублей на двоих, а также по 22 тысячи рублей на услуги адвоката и вернуть излишне уплаченную госпошлину – 868 рублей на каждого. Березовский суд иск удовлетворил, но детский сад подал апелляцию. Рассмотрев материалы, облсуд нашел, что детский сад не доказал отсутствия своей вины. Воспитатель не отрицала, что отлучилась, чтобы полить клумбу с цветами, и на это время дети остались без присмотра. Областной суд оставил без изменений решение Березовского городского суда.

Березовский, Екатеринбург, служба информации

Березовский, Екатеринбург. Другие новости 28.08.19

Минздрав РФ пообещал доплатить тагильским хирургам за переработку и найти виновных в скандале. / Слух дня: кураторы ЧМ по боксу в Екатеринбурге решили забить на свое мероприятие. / В суд ушло дело бывшего судьи Гаврюшина, сына которого задержали со взяткой на пороге суда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»