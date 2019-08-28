Свердловскую область зальет дождями: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. Вечером в среду, 28 августа, и в течение суток в четверг, 29 августа, в регионе ожидаются очень сильные дожди.

В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» сообщили, что в период обильных осадков без особой необходимости лучше не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть.

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. Если вода вдруг начала стремительно прибывать, покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание, советуют спасатели.

Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает: если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – звоните по телефону «101» или на единый номер для вызова всех экстренных служб «112».

ФКУ «Уралуправтодор» также просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.08.19

«Уральские авиалинии» изменят дизайн футболок, выпущенных в честь экипажа А321. / Детский сад заплатит более 130 тысяч за пятилеток, кидавшихся камнями в машины. / Минздрав РФ пообещал доплатить тагильским хирургам за переработку и найти виновных в скандале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»