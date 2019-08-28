«Уральские линии» запускают прямой рейс из Екатеринбурга в Мюнхен

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямое сообщение между Екатеринбургом и немецким Мюнхеном.

Рейсы будут совершаться из аэропорта Кольцово начиная с 28 декабря. Улететь в Германию можно будет по субботам, обратные самолеты из аэропорта имени Штрауса будут вылетать в тот же день.

Отметим, что перелет займет около пяти часов. Рейсы будут выполнять на Airbus A321.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.08.19

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