На бывшем рекламном пространстве у «Высоцкого» появились оскорбления власти

Рекламное место на улице Малышева возле бизнес-центра «Высоцкий», которое пустует с начала лета, в третий раз привлекает неизвестных с баллончиками краски. Они пишут на серой стене фразы, которые российское законодательство трактует как оскорбление государственной власти страны.

«Раньше это место было занято рекламными афишами, поэтому никто ничего не рисовал, а теперь вот уже в третий раз за лето эта серая стена привлекает вандалов», – рассказали «Новому Дню» обитатели «Высоцкого».

В администрации бизнес-центра уточнили, что надпись смоют сегодня же.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.08.19

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