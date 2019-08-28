Покрытие в сквере Первых Строителей МЖК разрушилось через несколько часов после торжественного открытия (ФОТО)

Благоустройство в сквере Первых Строителей МЖК на ЖБИ не продержалось и суток. На детской площадке после небольшого дождя покрытие расползлось в лохмотья.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вчера торжественно перерезал красную ленточку – сквер, который обещали открыть после реконструкции ко Дню города (17 августа), наконец открыли. Подрядчик отмыл амфитеатр от надписей, разбил цветник и сделал детскую площадку. Уже у утру горожане заметили дефекты на той части площадки, где установлены горки.

Следы покрытия есть также на горках, то есть дети просто сорвали его ботинками. Сейчас место огородили, рабочие убирают остатки материала. «Был дождь, покрытие не высохло. Место огородили, а люди все равно лезут», – пояснили рабочие.

В пресс-службе администрации города корреспонденту РИА»Новый День» объяснили, что покрытие испортилось «в связи с погодными условиями» – в Екатеринбурге несколько дней моросит дождь. «Оно укладывается слоями, каждый слой должен был подсохнуть. Была нарушена технология, подрядчик поторопился с окончанием работ. Он все переделат за свой счет», – пояснили там. Однако когда обновят площадку, сказать сложно. «Видимо, подрядчик будет очень тщательно соблюдать технологию, ждать окончания дождей», – добавили в пресс-службе.

Благоустройство сквера Первых Строителей Молодежного жилого комплекса обошлось городскому бюджету в 14,4 миллиона рублей. Конкурс выиграл ИП Гинанов Владимир Альбертович. У предпринимателя в этом году хорошо получается выигрывать конкурсы по благоустройству Кировского района – за 2019 год он стал поставщиком по 11 госконтрактам на общую сумму 40 миллионов рублей. Только один контракт на сумму около 400 тысяч не связан с Кировским районом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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