Администрация Екатеринбурга подняла плату за школьную продленку

В школах Екатеринбурга в новом учебном году повышается родительская плата за содержание детей в группах продленного дня.

Так, присмотр и уход за первоклассниками во вторую смену (включая дневной сон) в течение 3 часов будет стоить 2 690 рублей в месяц за одного ребенка. Продленка для первых классов продолжительностью 6 часов – 4 080 рублей в месяц.

Организация занятости учеников 1-4-х классов (без дневного сна) будет стоить:

– в первую смену (включая завтрак и обед) – 3 760 рублей в месяц;

– во вторую смену (в течение 3 часов вместе с обедом) – 2 280 рублей в месяц;

– во вторую смену (в течение 6 часов вместе с обедом и полдником) – 3 670 рублей в месяц.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, повышение стоимости связано с увеличением расчетов сумм по питанию, приобретением постельного белья, игр и методических пособий, моющих средств. В эту сумму не включена оплата труда работников общеобразовательных организаций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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