Зампрокурора Свердловской области отправился в колонию

Заместитель прокурора Свердловской области Андрей Оборок отправился в колонию-поселение № 66. Туда он поехал с проверкой соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Во время обхода заместитель прокурора посетил общежития отрядов для осужденных, помещение штрафного изолятора, производственные участки колонии и столовую, проверив условия содержания осужденных. Затем Оборок провел прием осужденных по личным вопросам», – рассказали в областной прокуратуре.

Какие именно нарушения были найдены по итогам проверки, не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.08.19

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