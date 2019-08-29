В Камышлове судебные приставы передали дочь от матери отцу

В Камышлове мужчина прибег к помощи судебных приставов, чтобы вернуть себе дочь, которую не хотела отдавать его бывшая супруга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, бывшие супруги заключили мировое соглашение, по которому дочь должна была вернуться к отцу и остаться жить с ним. Но потом мать передумала, и, когда к ней за ребенком приехал судебный пристав, отказалась открыть дверь. Женщине пригрозили штрафом за неисполнение соглашения. Кроме того, вместе с приставом к матери девочки пришел детский психолог. Совместными усилиями они объяснили женщине, что она сможет видеться с дочкой и дальше.

Сначала женщина в очередной раз отказалась возвращать ребенка, но через несколько часов сама пришла с дочерью в отдел судебных приставов. Ребенка передали отцу.

Камышлов, служба информации

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