С 1 сентября школьники и студенты снова смогут ездить на электричках за полцены

C 1 сентября школьники и студенты очной формы обучения снова смогут пользоваться сезонной скидкой в 50% на проезд в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СвЖД, льгота действительна до 15 июня 2020 года при покупке разовых билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».

Школьникам для пользования льготой потребуется справка из школы (для Тюменской области – справка с фотографией). Студентам средних специальных и высших учебных заведений – студенческий (ученический) билет с отметкой о переводе на следующий курс.

Купить льготные билеты можно во всех кассах АО «СПК», а также в мобильном приложении «Пригород». Продажа открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск, служба информации

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