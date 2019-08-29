В ДТП на севере Урала погиб человек и пострадали семеро

На севере Свердловской области минувшим вечером случилось ДТП, в котором пострадали семь человек, включая троих детей, и один погиб.

Сообщение об аварии сотрудники ГИБДД Серова получили около 19 часов. Она произошла неподалеку от села Романово Сосьвинского городского округа на трассе Серов – Гари. Столкнулись две машины – ВАЗ 21740 и Ford Focus. За рулем «Лады» сидела 26-летняя женщина, у которой не было водительских прав. Из-за дождя она не справилась с управлением, вылетела на встречку, где столкнулась с иномаркой. За рулем Ford тоже была женщина – 34 лет, которая везла троих детей и 31-летнюю пассажирку.

«В результате столкновения дети 9, 10 и 11 лет, сидящие на заднем пассажирском сиденье, пристегнутые ремнем безопасности, получили травмы. Десятилетняя девочка, сидевшая справа за пассажирским сиденьем, получила открытую черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии без сознания она доставлена в реанимационное отделение детской городской больницы Серова. Девятилетний мальчик, сидевший посередине, находится в хирургическом отделении того же медучреждения. Одиннадцатилетний мальчик, сидевший слева за водителем, доставлен в травмпункт с ушибами лица», – рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Пассажирка «Форда» отделалась переломом пальца правой руки со смещением. В момент удара сработала подушка безопасности, которая защитила ее и водителя от серьезных травм. Женщина, которая находилась за рулем, была трезва – это показало медосвидетельствование.

Результатов проб на алкоголь и наркотики по водителю «семерки» пока нет. И сама она, и ее пассажиры получили более серьезные травмы. Так, водитель госпитализирована с компрессионным переломом позвонка. Пассажир, ехавший на переднем сиденье, скончался от полученных травм в серовской горбольнице. Ему было 33 года. Его 58-летняя мать находится в реанимации. По факту ДТП ведется следствие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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