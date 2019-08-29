Информация о взрыве в Ирбите не подтвердилась

Экстренные службы Свердловской области опровергли информацию о взрыве гранаты в жилом доме в Ирбите.

В региональное управление МЧС, а также в дежурную часть городской полиции и ЕДДС не поступало подобных вызовов.

В центральной горбольнице Ирбита «Новому Дню» сообщили, что никаких сообщений о ЧП с пострадавшими сегодня не поступало.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 29.08.19

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