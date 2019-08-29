В Екатеринбурге обсудят стратегии развития районов на всероссийском форуме городов

Будущей осенью в Екатеринбурге в четвертый раз пройдет всероссийский форум стратегического планирования «Города России 2030»: территория проектов». В ноябре 2019-го на Урал приедут специалисты по строительству, транспорту, стратегическому развитию и другие эксперты, которые вместе обсудят, как будут развиваться российские муниципалитеты – от моногородов до мегаполисов.

Как рассказал сегодня начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин, в этом году сменилась площадка форума – вместо Ельцин-центра выбран отель Hyatt, потому что в мероприятии в этом году примет участие гораздо больше людей. «Ключевым моментом форума станет обсуждение реализации нацпроектов и национальных целей в преломлении муниципалитетов. Их роль в нашем понимании должна быть ключевой, но пока она остается не очень большой. Мы пытаемся превентивно посмотреть, как муниципалитеты будут вписываться в нацпроекты, что мы можем принести снизу, вписать цели, которые поставил муниципалитет, вписать в наши стратегии, чтобы не потерять свою индивидуальность», – сказал он.

«Спикерами на форуме выступят местные эксперты – из УрФУ, УрГЭУ, РАНХиГС. Они могут многое рассказать участникам форума, это серьезный набор. Плюс выступят представители Центра экономики и инфраструктуры Москвы, Института экономики города, Леонтьевского центра из Санкт-Петербурга, из Центра стратегического развития – они подтвердились. В качестве фишки мы предполагаем участие в пленарном заседании нескольких губернаторов. Идею поддержали на разных уровнях власти, но пока мы не получили подтверждения. Чтобы они рассказали свое видение о том, как муниципалитеты должны развиваться, – объяснил Прядеин. – Также мы решили вынести на суд общественности стратегии развития административных районов города. Не уверен, что сможем послушать все семь, это очень объемные документы. Соберем 500-700 человек послушать и позадавать вопросы, а после, возможно, продолжим обсуждение на какой-нибудь электронной площадке, например, на сайте администрации Екатеринбурга».

Он пояснил «Новому Дню», что на форуме обсудят, какими будут центры административных районов. До этого стратегии рассмотрят в общественной палате Екатеринбурга. «Тема интересная, мы не хотим ее закрывать. Районки уже с населением и общественностью ее пообсуждали, поэтому мы пойдем на полный круг и вынесем на обсуждение гордумы, чтобы все понимали, каким образом будут развиваться все 57 микрорайонов Екатеринбурга, где какие объекты будут построены, как будет организовано транспортное обслуживание, и так далее», – сказал Прядеин.

Отметим, что параллельно с форумом пройдет конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Она будет уже 14 по счету. Об этом рассказал директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев. «Тематика очень близкая, но прямо не совпадает. Поэтому получается комплексно посмотреть на вопросы пространственного развития. Получается взаимное обогащение площадок», – отметил он.

Толмачев сообщил, что на конференции обсудят проект создания инновационного научно-технологического центра на Шарташе, Универсиаду-2023, ВСМ Екатеринбург – Челябинск и инвестклимат региона в целом. «Поиск и высвечивание ниш, которые будут расти очень быстро, что будет происходить с конкретными инфраструктурными проектами, что будет происходить на инновационных рынках, например, связанных с цифровизацией, умными городами, – это одна из задач наших мероприятий. То, что всегда интересно и науке, и предпринимателям», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.08.19

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