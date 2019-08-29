Зимой в Екатеринбурге ждут свиной грипп

В Екатеринбурге началась прививочная кампания против гриппа. В этом году врачи, согласно прогнозу, Всемирной организации здравоохранения, ожидают подтипы А (H1N1 и H3N2) – более известные как разновидности свиного гриппа – и тип В. Сейчас в медучреждения города уже поступила вакцина для детей и беременных, их уже начали прививать, а после 9 сентября ожидается поступление материалов и для прочих граждан.

«Всего планируется охватить прививками 862 тысячи человек, в том числе более 300 тысяч детей. Для сравнения в прошлом сезоне было привито более 795 тысяч человек. Прививочную кампанию планируется завершить до 16 ноября, чтобы к началу подъема заболеваемости жители города имели защиту от гриппа», – сообщил главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Харитонов.

Он уточнил, что поставить прививки можно в поликлиниках по месту жительства. Также вакцинация будет проходить в образовательных учреждениях и на рабочих местах, правда, в этом случае руководителям предприятий придется обращаться в поликлиники с заявками.

Согласно нацкалендарю, от гриппа в России прививают детей с 6 месяцев до 3 лет (двукратно с интервалом 4 недели), детей с 3 до 6 лет, учеников всех классов, студентов, работников медицинских и образовательных учреждений, транспортных организаций, коммунальной сферы, а также людей старше 60 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, беременных, призывников и других попавших в группы риска.

Екатеринбург, Елена Сычева

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