Транспортная прокуратура запретила «Коматеку» яхтинг

Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения закона при эксплуатации маломерных судов в яхт-клубе «Коматек».

«На судах отсутствует оснащение, необходимое согласно судовым билетам, а именно: спасательное оборудование, аптечка, весла, ремонтные комплекты. При выявленных нарушениях губернский яхт-клуб «Коматек» не вправе осуществлять эксплуатацию маломерных судов, поскольку это негативно сказывается на безопасности плавания», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Если суда «Коматека» продолжат выходить в акваторию Верх-Исетского пруда, руководству яхт-клуба грозит административная ответственность.

Екатеринбург, Елена Сычева

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