Под Белояркой фургон врезался в «газель»: машины всмятку, водители в больнице (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в Белоярском районе сегодня днем случилось серьезное ДТП. Водитель фургона вылетел на встречку и врезался в ГАЗ. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 22-летний водитель фургона ВИС ехал со стороны Екатеринбурга и по каким-то причинам выехал на встречку, там он врезался в «газель», за рулем которой был 31-летний мужчина.

После столкновения виновник получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти, перелом шейного отдела позвоночника. 31-летний водитель ГАЗа получил перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

От машин практически ничего не осталось, фургон пришлось разрезать, у второй машины смяты как передняя, так и задняя часть.

«На месте происшествия проведено освидетельствование водителя автомашины ГАЗ – состояние опьянения не установлено. Наличие алкоголя в крови у водителя автомашины ВИС на момент ДТП будет установлено по результатам химико-токсилогического исследования», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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