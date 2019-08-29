Свердловское министерство агропромышленного комплекса переименуют с 1 сентября

С 1 сентября в Свердловской области переименуют министерство агропромышленного комплекса и продовольствия. Теперь оно будет называться министерство АПК и потребительского рынка.

«Минпромторг России обратился с рекомендательным письмом в регионы РФ о создании отдельных ведомств, первостепенной задачей которых являлось бы регулирование торговой деятельности и потребительского рынка. В связи с тем, что в составе министерства есть соответствующие управления, было принято решение переименовать министерство АПК и продовольствия в министерство АПК и потребительского рынка», – сообщил министр Дмитрий Дегтярев. Он заверил, что кадровых перестановок и финансовых затрат не последует.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.08.19

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