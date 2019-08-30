В Екатеринбург прилетели три «Боинга» с цветами из Амстердама (ФОТО)

В преддверии Дня знаний в Екатеринбург прилетели сразу три самолета Boeing-747 грузовой авиакомпании AirBridgeCargo. Воздушные суда доставили из Амстердама десятки тонн свежих цветов – розы, гвоздики, орхидеи и гортензии.

Фото пресс-службы аэропорта Кольцово

«Хрупкий и нежный груз был бережно обработан в грузовом комплексе аэропорта – весь процесс разгрузки происходил вручную, а время доставки цветов от самолета до места хранения не превышало семи минут», – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, букет цветов считается традиционным подарком школьным учителям на 1 сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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