В Екатеринбургском зоопарке появились павлинята (ФОТО)

Три птенца индийского павлина появились на свет в екатеринбургском зоопарке.

Родителями стали самец Джано и его подруга Пава. Но, как сообщили РИА «Новый День» в зоопарке, на долю взрослых птиц приходится лишь только откладка яиц, все остальные делают сотрудники секции орнитофауны. Сначала яйца помещаются в инкубатор, где при строго определенных показателях температуры и влажности происходит развитие зародыша (в течение 28 дней). Затем, когда птенец вылупляется, его помещают в специальный брудер, где всегда тепло и спокойно. И только когда цыплята немного подрастут и окрепнут – их переводят в экспозиционный вольер, где их могут увидеть посетители.

Сейчас в нашем зоопарке три птенца павлина. Два из них вылупились 5 августа, а третий – 7-го. Пол у малышей пока неизвестен – молодые самцы внешне до года – полутора ничем не отличаются от самок. Знаменитые «глазастые» перья надхвостья отрастают у них только к трем годам. На данный момент в коллекции Екатеринбургского зоопарка содержится два вида азиатских павлинов – индийский (обыкновенный) и зеленый.

Екатеринбург, служба информации

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