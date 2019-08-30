Теперь учителя: на Урале из двух школ массово уволились педагоги

В Екатеринбурге в двух образовательных учреждениях произошли массовые увольнения учителей. Так, 16 педагогов ушли из лицея № 3, а из гимназии № 108 – десять преподавателей. Родители школьников взволнованы, что их детей некому будет учить, если учителя решат вдохновиться примером врачей из Нижнего Тагила и начать массово увольняться и из других образовательных учреждений. Сами педагоги обсуждают эту тему в соцсетях, отмечая, что работают за 30-40 тысяч с постоянными переработками.

Надо напомнить, что минимальный должностной оклад педагога муниципальной школы в Екатеринбурге составляет чуть больше 10 тысяч рублей, остальные деньги «добивают» за счет ставок, компенсационных выплат, премий, и так далее.

Впрочем, массовые увольнения в школах Екатеринбурга в профильных ведомствах опровергают. Так, в департаменте образования уральской столицы «Новому Дню» подтвердили, что из гимназии № 108 уволились пять учителей начальных классов и пять педагогов основного и старшего звена. Однако там подчеркнули, что это произошло не одновременно. «Все они уволились по собственному желанию по разным причинам. Перед уходом все педагоги заранее оповестили о своем решении директора. Это случилось еще в июне этого года. В течение летнего периода директор набрала новых педагогов и в настоящее время штат полностью укомплектован. В гимназию пришли как молодые педагоги, которые уже имеют опыт работы, так и учителя со стажем», – сказали агентству в департаменте, уточнив, что один бывший учитель гимназии № 108 стал директором техникума «Рифей», другой возглавил кафедру академии МЧС России, третий перешел в СУНЦ УрФУ, четвертый получил должность в гимназии № 9, а пятый вышел на пенсию.

Что касается лицея № 3, то и там, по словам чиновников, все в порядке, а уход 16 педагогов – это «плановая ротация». Об этом сообщил глава областного минобразования Юрий Биктуганов. «Насколько мне известно, несколько учителей поменяли место жительства, переехали в другие районы или муниципалитеты. Так, учитель английского языка теперь будет жить в Академическом и работать в местной школе. Еще два учителя ушли в декрет, а библиотекарь – на пенсию. Всем работникам лицея своевременно была найдена замена, и вакантных мест в образовательном учреждении нет. Ситуация в целом и под контролем городского управления образования, и министерства. Лицей, как и другие школы Свердловской области, полностью готов к 1 сентября. Поэтому не стоит искать подводных камней там, где их нет», – заявил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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