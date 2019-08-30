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Пятница, 30 августа 2019, 12:48 мск

Новости Екатеринбург

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Болельщики «Автомобилиста» устроят автопробег в честь нового сезона КХЛ

Болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» отметят автопробегом начало нового сезона КХЛ. Первый матч с участием екатеринбургской команды, напомним, пройдет 2 сентября на льду КРК «Уралец», а накануне, 1 сентября, колонна из 50 украшенных машин проедет по улицам города от домашней арены команды.

«В 15:00 колонна стартует по маршруту «Уралец» – Шейнкмана – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фурманова – Машинная – Кольцовский тракт – парковка «Екатеринбург-Экспо», – сообщили в пресс-службе клуба.

У выставочника автомобили выстроятся в огромный логотип «Автомобилиста».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

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