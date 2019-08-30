российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 августа 2019, 13:48 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Планета» вновь выступит партнером УрФУ на празднике для первокурсников

Оператор связи «Планета» вновь выступит партнером фестиваля «День первый в Уральском федеральном», который состоится 2 сентября. Главные герои мероприятия – первокурсники. Для них это первый день студенческой жизни. И он должен стать насыщенным и интересным, чтобы задать верный тон последующей учебе.

«Мы второй год участвуем в этом ярком празднике и рады снова поддержать первокурсников, обратить их внимание на продукты «Планеты», которые помогут в учебе, и на вакансии ITM Холдинга как одной из самых технологически продвинутых IT-компаний региона», – поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и «МираЛоджик»).

Как раз на этой неделе оператор связи запустил акцию «Теперь можно», в рамках которой проходит грандиозный розыгрыш призов. Благодаря ему многие люди смогут получить и сами опробовать решения «Планеты». Для первокурсников и других студентов эта возможность особенно актуальна.

На площадке «Планеты» можно будет потанцевать, услышать «Ты в танцах!», сделать фото на память и узнать об оптимальных и экономичных вариантах подключения к интернету. Ведь надежный интернет, который никогда не подведет своего владельца, необходим любому студенту.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

В мэрии Екатеринбурга обсудят возможность включения метро в городской проездной. / Житель Нижнего Тагила вышел на пикет к областному минздраву в поддержку медиков (ФОТО). / Болельщики «Автомобилиста» устроят автопробег в честь нового сезона КХЛ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,