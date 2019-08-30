«Планета» вновь выступит партнером УрФУ на празднике для первокурсников

Оператор связи «Планета» вновь выступит партнером фестиваля «День первый в Уральском федеральном», который состоится 2 сентября. Главные герои мероприятия – первокурсники. Для них это первый день студенческой жизни. И он должен стать насыщенным и интересным, чтобы задать верный тон последующей учебе.

«Мы второй год участвуем в этом ярком празднике и рады снова поддержать первокурсников, обратить их внимание на продукты «Планеты», которые помогут в учебе, и на вакансии ITM Холдинга как одной из самых технологически продвинутых IT-компаний региона», – поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и «МираЛоджик»).

Как раз на этой неделе оператор связи запустил акцию «Теперь можно», в рамках которой проходит грандиозный розыгрыш призов. Благодаря ему многие люди смогут получить и сами опробовать решения «Планеты». Для первокурсников и других студентов эта возможность особенно актуальна.

На площадке «Планеты» можно будет потанцевать, услышать «Ты в танцах!», сделать фото на память и узнать об оптимальных и экономичных вариантах подключения к интернету. Ведь надежный интернет, который никогда не подведет своего владельца, необходим любому студенту.

Екатеринбург, служба информации

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