«Екатеринбургу нужен позитивный бренд», – эксперты обсудили, как остановить утечку мозгов с Урала

Екатеринбург вышел на лидирующие позиции среди городов по оттоку молодежи в другие мегаполисы. В чем причина этого процесса и как его остановить – обсудили вчера участники неформального «Экспертного клуба» во время встречи в баре Ever Jazz. Дискуссия прошла в формате словесного баттла на тему «Почему я хочу/не хочу жить в Екатеринбурге». Две команды высказали свои аргументы за и против.

Так, защитники Екатеринбурга отметили, что город является настоящей культурной столицей, где развиваются разные виды искусства, бизнес и международные отношения. Журналист Иван Рублев признался, что не чувствует потребности уезжать, поскольку в Екатеринбурге и так находятся консульства многих стран, и нет проблем с получением визы для рабочих и познавательных поездок.

Директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов убежден, что Екатеринбург – крупный бизнес-центр. Любая компания, которая хочет выходить за пределы европейской части России и продвигать свои услуги в Сибири, открывает свое представительство именно здесь. При этом город комфортный для проживания, потому что в нем есть все необходимое и все «под рукой» – детские садики, школы, места отдыха.

Впрочем, участники команды «против» категорически не согласились с этими доводами. «В Москве больше перспектив, там штабы самых крупных компаний, там все консульства, куда лучше и культурная тусовка. Ведь наши артисты уезжают в Москву, например, Лиза Монеточка. Никто не едет тусоваться в Екатеринбург, он отпугивает молодежь», – парировал покинувший Урал студент-антрополог Эрик Ильмуратов.

Не устраивает спикеров и существующая инфраструктура. «Школа, детсад и особенно секции – все должно быть в одном районе, но я вынуждена быть мамой-такси, чтобы возить ребенка в роботосекцию на Уралмаш», – поделилась личным опытом руководитель проекта «Бизнес-Леди» Александра Зайцева.

Политолог Андрей Русаков напомнил, что проект благоустройства набережной Исети был разработан еще при первом губернаторе Эдуарде Росселе, однако до сих пор не реализован. По его мнению, у города большой потенциал. Екатеринбург может быть неформальной столицей Европы и Азии, в нем можно расположить Евразийскую экономическую комиссию, но пока это лишь идеи.

Также он отметил, что для некоторых профессий возможности на Урале весьма ограничены. В этот список попали журналисты, бизнесмены и топ-менеджеры. «Если вы хотите сделать карьеру журналиста, – все штаб-квартиры крупных информагентств работают в Москве. Хотя в мире есть другие примеры, в Америке три национальных телекомпании, ни одна из них не расположена в Вашингтоне», – констатировал политолог.

На проблемы получения образования и работы также указал Эрик Ильмуратов. Как оказалось, в Екатеринбурге невозможно выучится на антрополога, именно поэтому он уехал в Москву.

Впрочем, еще один участник дискуссии, поэт и литературный критик Константин Комаров, считает, что есть профессии, где миграция не нужна. «Тусовка в Питере и Москве порой мне представляется более провинциальной, чем наша. Уральская поэтическая школа существует, и даже Москва нам в этом завидует. Если ты пишешь стихи и живешь в Екатеринбурге, то переезд в Москву – это творческое самоубийство», – заявил Комаров.

В конце дискуссии эксперты пришли к выводу, что нежелание молодых людей оставаться на малой родине сформировано по большей части под влиянием стереотипов, мифов и раскрученных негативных образов. Мегаполис предстает в информационном поле как «место убийства царя», «город бесов» и «город протестов». Властям совместно с экспертным сообществом Екатеринбурга стоит всерьез заняться созданием и раскручиванием позитивных брендов.

«Екатеринбургу нужна стратегия, не просто написанная на бумаге, а стратегия, заложенная в головы, представленная яркими образами, которые должны быть органично связаны с многочисленными брендами, пока еще несистемно разбросанными в нашем общественном сознании. Иначе мы так и будем смаковать негативные образы, называя себя «Грязьбургом» и прочими отрицательными эпитетами», – резюмировал куратор «Экспертного клуба», политолог Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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