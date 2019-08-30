В Екатеринбурге проводят последние опрессовки (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге прошли одни из последних в этом сезоне испытания трубопроводов – опрессовки в Юго-Западном районе. До начала отопительного сезона их завершат по всему городу. Специалисты АО «ЕТК» проверяют трубы с помощью локальной опрессовочной установки, что позволяет не отключать горячую воду в домах во время диагностики.

Опрессовка спецмашиной

Опрессовку проводят близ перекрестка Амундсена – Онуфриева на магистрали М-26, она тянется отсюда до улицы Серафимы Дерябиной вдоль Онуфриева, также под испытание попадает участок магистральной сети от Решетникова до Волгоградской. Трубопровод недавно закончили ремонтировать – гидравлические испытания должны подтвердить его надежность перед началом отопительного сезона. «Испытывается участок локальной опрессовочной установкой. Плюс опрессовочной станции в том, что она оборудована системой контроля за расходами, при нагнетании давления видно, какие расходы идут, а поддержание давления более щадящее. Опрессовка проводится без отключения горячего водоснабжения, по обратному трубопроводу, люди совершенно не чувствуют каких-то последствий», – прокомментировал начальник РТС-1 АО «ЕТК» Виктор Тимофеев.

Виктор Тимофеев

О том, как проходят испытания с помощью такой установки, рассказал ведущий инженер службы диагностики АО «ЕТК» Алексей Вольхин: «Сначала подготавливается участок тепловой сети, локализуется, это для безопасности. Далее установку подключаем к трубопроводам. Сегодня работаем на подающем трубопроводе – то есть воду будем брать с обратного трубопровода и поднимать давление в подающем. Установка состоит из двигателя, насоса и блока управления, с помощью которого мы все контролируем».

Алексей Вольхин

Энергетик отметил, что под контролем несколько показателей: давление, уровень воды, температуры. Если где-то произошел порыв, то это сразу станет понятно: расход воды увеличится, а давление будет падать. «Опрессовка занимает немного времени – полчаса, час, если не будет порывов. Если будут – поедем искать поврежденный участок, будем его отсекать и продолжать опрессовку», – добавил специалист ЕТК.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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