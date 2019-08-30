В Екатеринбурге за коррупцию задержан однофамилец начальника горздрава

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области за взяточничество. По данным анонимного источника в правоохранительных органах, подозреваемый является родным братом Дениса Демидова – начальника управления здравоохранения Екатеринбурга. Однако в горздраве эту информацию опровергли. В СК заявили, что данное дело никак не связано с медициной, задержанный Демидов – однофамилец чиновника.

По версии следствия, задержанный сотрудник полиции в разное время (ориентировочно, в период с 2017 по 2019 годы) брал взятки за сдачу экзаменов в автошколе и получение водительских прав по договоренности – на общую сумму порядка 150 тысяч рублей. Ему вменяется преступление по ч.5 ст.290 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», по которому проходит еще несколько подозреваемых. С ними проводятся необходимые следственные действия, сообщили в управлении СКР.

«Должностное лицо, о котором идет речь, было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного МВД. Могу с уверенностью сказать, что данный факт безнаказанным не останется. Если подтвердится вина полицейского, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесет уголовную ответственность, а его непосредственный начальник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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