В «Коляда-театре» на премьере Калигулу укусила змея (ФОТО)

В «Коляда-театре» состоялась премьера трагедии в двух действиях «Калигула», автор сценария – сам Николай Коляда. Как передает корреспондент «Нового Дня», спектакль изначально ждали как событие неоднозначное, смелое, в чем-то провокационное. Ожидания оправдались.

«Энциклопедия человеческих пороков» – так бы я назвал новую пьесу Николая Коляды «Калигула». Браво! Любовь, секс, зависть, деньги, лицемерие – Николай Коляда предложил нам свою версию тех далеких событий, поведал свою историю агонии власти», – написал в соцсети екатеринбургский актер Николай Налетов.

Фото: Елена Гецевич

Главную роль вчера исполнил Игорь Баркарь, хотя ране предполагалась, что на премьере Калигулу будет играть Мурад Халимбеков. Но 22 августа ночью Мурада и его коллегу Тараса Поддубного жестоко избила группа неизвестных. Мурад еще лечится, а нападавших полиция до сих пор не нашла.

Фото: Елена Гецевич

Добавим, что на премьере тоже не обошлось без инцидента. Как рассказали работники театра, исполнителя роли Калигулы во время одной из сцен укусила змея. Змеи давно живут в театре и участвуют в спектаклях. Укус не опасен.

Фото: Глеб Махнев

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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