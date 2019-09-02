В «Коляда-театре» на премьере Калигулу укусила змея (ФОТО)

В «Коляда-театре» состоялась премьера трагедии в двух действиях «Калигула», автор сценария – сам Николай Коляда. Как передает корреспондент «Нового Дня», спектакль изначально ждали как событие неоднозначное, смелое, в чем-то провокационное. Ожидания оправдались.
«Энциклопедия человеческих пороков» – так бы я назвал новую пьесу Николая Коляды «Калигула». Браво! Любовь, секс, зависть, деньги, лицемерие – Николай Коляда предложил нам свою версию тех далеких событий, поведал свою историю агонии власти», – написал в соцсети екатеринбургский актер Николай Налетов.
Главную роль вчера исполнил Игорь Баркарь, хотя ране предполагалась, что на премьере Калигулу будет играть Мурад Халимбеков. Но 22 августа ночью Мурада и его коллегу Тараса Поддубного жестоко избила группа неизвестных. Мурад еще лечится, а нападавших полиция до сих пор не нашла.
Добавим, что на премьере тоже не обошлось без инцидента. Как рассказали работники театра, исполнителя роли Калигулы во время одной из сцен укусила змея. Змеи давно живут в театре и участвуют в спектаклях. Укус не опасен.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 02.09.19
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