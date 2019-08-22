«Нападавших было около 8 человек»: в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра»

Сегодня ночью группа неизвестных избила на проспекте Ленина двух актеров «Коляда-театра» – Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова, а также их друга Егора.

Как рассказал «Новому Дню» Мурад Халимбеков, около часа ночи ему позвонили и сказали, что у здания театра неизвестные напали на его коллег, он выбежал на помощь. Нападавших было около восьми человек, причина их агрессии была непонятна. «То ли пьяные, то ли под веществами, не знаю. Мне по голове прилетело кирпичом, которые там сложены. Через неделю премьера, а тут такое. Сходили в полицию, к врачам. Врачи сказали приходить на перевязку», – рассказал Мурад.

Актёры театра сообщают, что узнали о драке, приехав утром на репетицию. Подробности пока не известны, но труппа пребывает в шоке. Мурад Халимбеков играет главную роль в спектакле «Калигула», над которым сейчас работает Николай Коляда. Премьера – уже в ближайшее время. Постановка, судя по тематике и опубликованным в соцсетях видео с репетиций, будет противоречивой. Но актёры не склонны связывать инцидент с работой над премьерой. Состоится ли сегодня репетиция, пока не известно.

Добавим, что Мурад Халимбеков работает в театре всего второй сезон, но у него много главных ролей, в том числе в моноспектаклях. То есть дублеры на роли есть не везде. Не исключено, что руководству театра придётся менять афишу. Тарас Поддубный сегодня находится на рабочем месте. Он трудится в труппе давно.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление от потерпевших поступило в отдел полиции № 1. Сейчас проводится проверка, уточняются все обстоятельства, устанавливаются очевидцы.

Тарас Поддубный (слева) и Мурад Халимбеков (справа). Фото с сайта «Коляда-театра».

Екатеринбург, служба информации

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