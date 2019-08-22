«Премьеру не перенесут», – один из избитых актеров «Коляда-театра» рассказал о подробностях драки и планах на будущее (ФОТО, ВИДЕО)

Актера «Коляда-театра» Мурада Халимбекова заменят на премьере спектакля «Калигула», которая состоится 1 сентября. Об этом «Новому Дню» рассказал сам молодой человек. «Хорошо, что Николай Владимирович сделал так, что есть два состава на одной роли. Я на роли с Игорем, он тоже играет Калигулу. Он будет играть, я, как поправлюсь, – сразу же приступлю к репетиции», – пояснил Мурад.

Актеров избили возле театра

Как ранее сообщал «Новый День», группа неизвестных на проспекте Ленина избила двух актеров «Коляда-театра» – Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова, а также их друга Егора. Парни написали заявление в отдел полиции № 1, что подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Сейчас проводится проверка, уточняются все обстоятельства, устанавливаются очевидцы.

Как рассказал Мурад Халимбеков «Новому Дню», после полуночи ему позвонили и сказали, что у здания театра неизвестные напали на его коллег. «Я быстро выбежал на улицу. Я Тараса сначала не увидел, он, видимо, зашел в театр. Я побежал сразу к этим ребятам, которые избивали его. Я им говорил: «Давайте поговорим, давайте успокоимся». Никто не хотел со мной разговаривать. Потом меня окружили, и один был такой самый дерзкий среди них. Он на меня прыгал, а я на него. Потом они взяли плитки, которыми выкладывают тротуары, и один кинул в меня камень. Они до такой степени были пьяные – они своего даже замочили», – дополнил молодой актер.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 22.08.19

«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту. / В Екатеринбурге три полицейских изнасиловали девушку в «бобике» (ФОТО). / Аварийно севший в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний» начали пилить по частям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»