Названы потенциальные создатели образа новых стел на въездах в Екатеринбург

В Екатеринбурге завершен прием заявок от желающих участвовать в конкурсе на разработку дизайн-проекта стел на въездах в город Екатеринбург.

Как сообщили «Новому Дню» в мэрии, участников конкурса – четыре. Это ООО «Архитектурное бюро «Старт!», ООО «Проектно-строительная компания «Эверест», Кирилл Исаев и Павел Талпа. На этой неделе все они получат исходные материалы в виде топографических планов территорий в масштабе 1:500 и фотографий существующих стел.

Архитектурное бюро «Старт» ранее участвовало в разработке стратегии пространственного развития Каменска-Уральского. «Эверест» строил дороги в Екатеринбурге и разработал транспортную схему аэропорта Кольцово. Архитектор Кирилл Исаев спроектировал сквер в Верхотурье, а также «белый дом» и «черный дом» в Нижних Сергах. Павел Талпа закончил УрГАХА, дизайнер-фрилансер, который делает и логотипы, и эскизы памятников.

Напомним, месяц назад глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил конкурс на лучшую разработку дизайна новых стел, которые будут установлены на трех въездах в город: на дублере Сибирского тракта, Кольцовском и Серовском трактах, а также на проект реконструкции стел на въездах со стороны Новомосковского и Челябинского трактов. Победитель и призеры конкурса будут объявлены 15 ноября на сайте мэрии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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