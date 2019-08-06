На въездах в Екатеринбург поставят новые стелы

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил конкурс на лучшую разработку дизайна новых стел, которые будут установлены на трех въездах в город: на дублере Сибирского тракта, Кольцовском и Серовском трактах, а также на проект реконструкции стел на въездах со стороны Новомосковского и Челябинского трактов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием заявок и портфолио открывается 9 августа и заканчивается в 12:00 по местному времени 26 августа. Победитель и призеры конкурса будут объявлены 15 ноября на сайте мэрии.

«Дизайн стел должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности города Екатеринбурга. Дизайн стел должен предусматривать художественную выразительность, эстетичность и надежность стел», – говорится в конкурсных документах.

В соответствии с протоколом заседания жюри конкурса победитель получит премию в размере 130 тысяч рублей, участник конкурса, занявший второе место, – 50 тысяч рублей, третье – 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

Свердловчане этим летом чаще отдыхают в Сочи и Крыму. / АНО для строительства филармонии создана: ей дадут более 350 млн, но место стройки и сроки неизвестны. / Власти согласовали екатеринбургский пикет в поддержку московских протестов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»