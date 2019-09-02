«Со вкусом есть вопросы. Вкус разовьется на следующем этапе», – губернатор Куйвашев высказался о «золотой» школе в защиту Симановского

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме прокомментировал реконструкцию школы №106 в Екатеринбурге.

Здание, при ремонте которого использовали позолоту и панели под малахит, широко обсуждается в соцсетях. «Выпускник этой школы, меценат Андрей Симановский по согласованию с директором учебного заведения сделал ремонт интерьеров школы. Выбранный Андреем Моисеевичем стиль у некоторых вызвал большие вопросы. Эти упреки следует принять, однако я бы хотел сказать несколько слов в защиту Симановского. Давайте отделим одно от другого. Сам посыл помощи родной школе – очень правильный. С этой точки зрения Андрей Симановский – зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложений в образование, в будущее поколение. Реконструкция школы – далеко не единственный его шаг в этом направлении, совсем недавно в Екатеринбурге проходил большой шахматный фестиваль, организованный при поддержке Симановского. Мне бы хотелось, чтобы больше наших предпринимателей тратили деньги именно таким образом: помогали школам, вузам, библиотекам и музеям. Хорошо, что мы на том этапе развития общества, когда бизнесмены задумываются о таких вещах. А со вкусом – да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает. И все же я благодарен Симановскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем», – написал губернатор в своем инстаграме.

Напомним, на линейку в честь Дня знаний в школу № 106 приехали сам владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. «Любовь к прекрасному должна формироваться с раннего детства. В этой школе это ярко отражается. Мы закладываем в своих детей наше будущее, и мы надеемся, что будущее будет именно таким», – так сказал на линейке сам бизнесмен, вложившийся в ремонт.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

«Заповедник» Лениных и Сталиных в Нижнем Тагиле откроется в конце сентября. / Гордума Екатеринбурга выходит с каникул, чтобы окончательно решить вопрос с опросом по храму. / Третьему «мусорному» регоператору понизили тариф – решение будут оспаривать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»