«Дорого-богато». Первоклашкам в «золотой» школе Симановского на линейку привели настоящего мэра и олигарха (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в окружении чиновников сегодня пришел посмотреть на убранство школы № 106 – олигарх Андрей Симановский, который здесь учился, превратил учреждение в дворец. Стены, пол, потолки в части школы сверкают золотистой отделкой, сделаны вставки под малахит, ручки дверей «под золото» – все в стиле бизнесмена и похоже на фотографии из офиса его компании, «Сима-ленд». Это мерцание золота контрастирует с «обычными» этажами, где не было ремонта.

Сегодняшний день в школе № 106 начался с приезда гостей – мэра, спикера гордумы Игоря Володина, начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой, главы Чкаловского района Вячеслава Мишарина и конечно, Симановского. Для начала вип-персоны заперлись с директором в приемной, а затем пошли на линейку. Там все гости произнесли традиционные речи: о «первый раз в первый класс», друзьях, о важности последнего года для выпускников и так далее. Высокинскому, судя по всему, было несколько неуютно. Позднее в беседе с журналистами он признался: из школы ушел после 8 класса в техникум, «сильно благодарен, что техникум в моей жизни был». На первоклассников речи мэра тоже особого впечатления не произвели, особенно в той части, где он рассказывал семилеткам, что такой ремонт – это эксперимент, «будем смотреть, как пойдет эксплуатация» и «в планах – строительство пищеблока». «Пионеры, смотрим на меня», – пошутил глава города, но на фразу отреагировали только взрослые. Затем по очереди выступили все приглашенные, а Симановскому дети вручили цветы и картину с надписью «Спасибо».

Превращение школы в хоромы началось с санузла – его сделали пару лет назад и до сих пор, на что особо указал в общении с прессой Высокинский, ничего не сломано. «Два года назад сделали туалет для девочек, выглядело спорно, решили посмотреть, как пойдет», – рассказал сегодня Симановский. Сейчас золотом (точнее, краской золотистого цвета, это не позолота) украшен холл первого этажа, частично второй этаж, кабинеты, но не все. В планах – закончить «дворец», если детям и родителям понравится. «Здание само по себе уникально, здесь у нас и Андрей Моисеевич учился, и Дмитрий Саныч Пумпянский первые два класса заканчивал. Что-то тут есть», – предположил сегодня Высокинский. «Аура», – ответил ему Симановский. Интерьеры ранее в сети уже раскритиковали, окрестив стиль «дорого-богато» и даже цыганщиной. Бизнесмен для начала излишне восхвалять свое творение не стал, еще раз заметив, что «спорно получилось», Высокинский повторил, что «надо смотреть, как пойдет». А потом спикеры стесняться перестали и начали нахваливать школу. «Всегда найдется тот, кто не делает, а критикует. Надо разговаривать с теми, кто делает. Мы пробуем, смотрим. Два года санузел простоял, ничего не нарушили детки. Может быть подобные вещи их будут приучать к красоте. В планах строительство пристроя к столовой», – похвалил олигарха глава города.

«Любовь к прекрасному должна формироваться с раннего детства. В этой школе это ярко отражается. Мы закладываем в своих детей наше будущее, и мы надеемся что будущее будет именно таким», – заявил бизнесмен. В завершение Высокинский рассказал, что мэрия ведет переговоры с другими предпринимателями, чтобы они тоже взяли шефство над какой-то школой и сделали там ремонт. В планах две школы. Фамилии бизнесменов он называть отказался, заметив что они входят в 20-ку крупнейшего бизнеса в Екатеринбурге и учились здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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