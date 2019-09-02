Слух дня: в «золотой» туалет Симановского не пускают детей

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня привел в пример детей, которые за два года ничего не сломали в туалете с «позолотой». «Два года санузел простоял, ничего не нарушили детки. Может быть, подобные вещи их будут приучать к красоте», – отметил он, находясь в той самой школе, которую бизнесмен Симановский превратил в дворец с налетом цыганщины. Действительно, туалет выглядит, как будто его только-только отремонтировали, ни единого следа не то что детской шалости, даже обыкновенного естественного износа.

Разгадка такой износостойкости оказалась проста. «А он закрыт. Туда никого не пускают, по крайней мере, детей», – рассказала одна из обучающихся в школе.

Теперь в школе холл в золотых цветах – если пускать детей через запасной ход, «дорого-богато» продержится на стенах гораздо дольше.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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