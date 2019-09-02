В Екатеринбурге трехлетних малышей отправили в садик, поросший плесенью и с битыми окнами (ФОТО)

Родители малышей детского садика № 551 обратились в прокуратуру из-за ужасающего состояния помещений. В группе, куда отправили ребят 3-4 лет – плесень на стенах, разбиты окна, рамы рискуют вывалиться.

«В преддверии праздника нас – родителей воспитанников младшей группы (от 3 до 4 лет) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 511 (Екатеринбург, ВИЗ) уведомили, что детей переводят в новую группу. Вы не представляете нашего удивления, после того, как мы побывали в этом помещении впервые. Группа очень холодная, из-за этого в спальной комнате по стенам пошла черная плесень, стекла разбиты – одна сквозная дыра. На одном сетка из трещин, которая в любой момент может вывалиться прямо в игровую комнату. Обратились к заведующей, говорит что предписание на ремонт от Роспотребнадзора у нее на руках еще с октября 2018 года, но Управление образование Екатеринбурга, куда были переданы все документы, отказалось выделять средство для приведения группы в нормативное состояние», – рассказала на своей странице в фейсбуке представитель группы родителей Мария Шароглазова. Родители написали письмо на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. В тексте они указывают, что их группа – это льготники: дети из многодетных семей, дети бюджетников и инвалиды. Помещение санитарным требованиям не соответствует, однако денег на ремонт нет – администрации обещала в 2020 году поставить их в очередь.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Мария отметила: в выходные родители самостоятельно счищали со стен черную плесень и грунтовали и красили стены, однако окна самостоятельно заменить нереально. Малыши в группе ходят в колготках и свитерах и все равно заболевают. После того как она обратилась в прокуратуру и СМИ, в садике малышей временно переселили в ясельную группу.

«У нас по спискам 23 человека, но многие болеют. В ясли набирают 20 детей, но всех сразу не приводят, там такая схема: двух-трех двухлеток привели, социализировали, потом следующих. Пока все в одной группе, кроватей хватает. Но это временное решение, а что дальше будет?" – рассказала Мария.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что прийти в садик с проверкой сотрудники ведомства могут только в октябре. «Это учреждение у нас стоит на учете в связи с ранее выданным предписанием. Плановая проверка назначена на начало октября. Но если мама ребенка хочет, чтобы проверка прошла немедленно, она должна обратиться к нам с заявлением», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, что садик был построен в 1974 году. Последний раз капремонт садика проводили в 1989 году, за два последних года в нем заменили батареи и отремонтировали два туалета. Но этим летом в каждой группе делали косметический ремонт, а прежде чем туда пустили детей, помещения проверили надзорные органы. «К новому учебному году садик принят пожарными без замечаний и Роспотребнадзором с замечаниями, которые планируется устранить до конца сентября. Рассматривается вопрос о включении садика в программу капремонта ДОУ», – отметили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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