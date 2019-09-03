«Сделали срочный ремонт к приезду журналистов», – в детском саду с битыми окнами покрасили стену, чтобы скрыть плесень (ФОТО, ВИДЕО)

В детском саду № 511, где родители обнаружили разбитые окна и плесень, сегодня побывали начальник районного управления образования, журналисты и возмущенные мамы. Последние заявили, что руководство дошкольного учреждения подготовилось к визиту и устранило многие видимые дефекты в помещении, из-за которого и начался конфликт. Чем закончилась встреча – в материале РИА «Новый День».

Детсад «мечты»

Во дворе детского сада № 511 журналистов встречает обеспокоенная мама одного из воспитанников – Елена Мухаметшина. Женщина показывает на разбитые стекла, которые встречаются по всему периметру здания. Некоторые отверстия – это следы от пуль пневматики, которые залеплены скотчем. Елена считает, что в таком состоянии стекла несут опасность для детей.

Позже выходит заведующая Екатерина Гонышева и ведет всех в группу, где были размещены ранее ребята 3-4 лет. В помещении пахнет краской. Руководитель детского сада сообщает, что маляры работали в спальне, как раз там, где и были сделаны снимки облупившихся стен с подтеками. Начальник управления образования Верх-Исетского района Екатеринбурга Ольга Фадеева заявляет, что вода на стене появлялась регулярно из-за протекающих труб: «Здесь разводы, потому что авария определена на втором этаже. Она скрыта была для нас. Вчера была комиссия, ее установили. Там труба, которая в перекрытиях, – она капает. Сейчас там вскроют и заменят. Сейчас пришла и начала работать ремонтная бригада. Мы закрыли две группы».

Ольга Фадеева

Между тем родители настаивают на своем и говорят, что здесь была плесень, которую просто закрасили. «Когда была краска облуплена, папа одного из детей шкурил и обнаружил плесень. Он говорит: «Тут плесень, надо обработать стену». А заведующая говорит: «Обрабатывать нам некогда. Мы ее в скором порядке перед телевидением закрасим». Стена липкая, ее только покрасили. Это ненадолго, может облупиться в любой момент», – возмущается Елена Мухаметшина.

Попутно женщина указывает на то, что с потолка сыпется штукатурка прямо на кроватки, и в спальне этой группы жутко сквозит из старых оконных рам. «Здесь льготники, дети многодетных, дети полиции. Мы пытались собрать деньги и поставить окна своими силами. Родители не хотят скидываться – у них нет денег. Это дорого», – дополняет Елена.

Отметим, градусник на стене показывал, что в группе +15 °С. Ольга Фадеева сказала, что это еще одна из причин, почему детей перевели в другое помещение.

Екатерина Гонышева

Заведующая детского сада комбинированного вида № 511 уверяет, что окна заклеены, и учреждение теплое в отопительный сезон. Екатерина Гонышева рассказала, что Роспотребнадзор выдал предписание, в рамках которого должны решить вопрос с разбитым окном до 30 сентября. «Что касается окон – у нас есть предписание, и есть время, чтобы поменять в этом месяце», – говорит она.

Также рассматривается вопрос о капитальном ремонте крыши. «Екатерина подала документы. На 2020 год деньги будут выделены, деньги немалые. Детский сад попал в титул. Будут произведены работы», – отчитывается начальник управления образования Верх-Исетского района Екатеринбурга Ольга Фадеева.

Ранее «Новый День» сообщал со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области, что прийти в садик с проверкой сотрудники ведомства могут только в следующем месяце. «Это учреждение у нас стоит на учете в связи с ранее выданным предписанием. Плановая проверка назначена на начало октября», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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