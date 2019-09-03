Постановление о начале отопительного сезона могут подписать уже в конце недели

Постановление о начале отопительного сезона 2019-2020 гг. в Екатеринбурге могут подписать уже в конце нынешней недели. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии. Документ всегда подписывает глава города – Александр Высокинский будет делать это впервые.

Отметим, что появление документа не означает собственно начала отопительного сезона. Скорее всего, как и в прошлые годы, батареи в квартирах екатеринбуржцев начнут нагреваться с середины сентября. Так, в 2018-м отопительный сезон официально стартовал 17 сентября, годом ранее – 18 сентября. Как правило, тепло дают в четыре этапа. Сейчас формируется график.

Напомним также, что, по российскому законодательству, для старта отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура на улице была ниже отметки +8 градусов в течение пяти дней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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