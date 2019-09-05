Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует с 16 сентября

В администрации Екатеринбурга сегодня состоялось заседание городской комиссии по подготовке к отопительному сезону. Вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко назвал примерные сроки подключения тепла. В первую очередь батареи нагреются в социальных учреждениях.

«Ориентировочно 16 сентября в Екатеринбурге в четыре этапа будет запущено теплоснабжение. Надо смотреть, конечно, на погоду, но вне зависимости от нее подключим объекты социальной сферы, чтобы в школах, детсадах, больницах было тепло. Понятно, что это не разовое включение, и оно требует времени. Напомню, у нас 105 теплоисточников, порядка 3 тысяч километров теплосетей. Но, надеюсь, все пройдет в штатном режиме. До 10 октября Екатеринбург обеспечим теплом полностью», – отметил чиновник.

Процесс подготовки города к зиме идет по плану, но на нескольких объектах могут возникнуть проблемы. В их числе – объект, находящийся в ведении Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе мэрии. «На этом объекте в результате несогласованных действий участников работ под угрозой срыва пуска тепла может оказаться значительное количество жилых домов. Владимир Гейко поставил задачу всем сторонам в срочном порядке встретиться на стройплощадке и обсудить на месте все спорные вопросы», – говорится в сообщении.

Представители районных администраций также отметили недоработки по подготовке актов готовности многоквартирных домов к зиме ряда управляющих компаний, ТСЖ, ведомственных учреждений. К примеру, в Ленинском районе два ТСЖ вообще не подали никакой информации о подготовительных работах.

Гейко потребовал от глав районов держать на контроле завершение всех мероприятий к отопительному сезону.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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