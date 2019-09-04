В минЖКХ пообещали отопительный сезон без аварий

Свердловская область на 95% готова к началу отопительного сезона, который обычно стартует в середине сентября. Исключение составляют только самые северные территории, где иногда включают центральное отопление чуть раньше.

«Ближайшая наша задача – так же организованно, без сбоев войти в отопительный сезон и пройти его в безаварийном режиме. С учетом мер, принятых для этого на областном и местных уровнях, ни серьезных нарушений, ни тем более «горячих точек» в теплоснабжении жителей быть не должно», – приводит слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информполитики региона.

В ведомстве напомнили, что на подготовку к отопительному зимнему сезону потратили 7 млрд рублей, включая средства предприятий сферы энергетики и ЖКХ. Во время летней кампании реконструировали 286 км теплосетей и 144 км водопроводов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.19

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