Орешкин: России нужна платная трасса Москва – Екатеринбург

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни, заявил о необходимости создания платной трассы Москва – Екатеринбург. Слова чиновника цитирует Business FM. По мнению Орешкина, такой проект надо реализовать не позднее 2030 года.

Глава Минэкономразвития поделился своими выводами по поводу трассы М7 после летней поездки на Lada X-ray на форум моногородов в Тольятти. Участок трассы от МКАД до Владимира должен быть платным, и его необходимо реализовать «в максимально короткие сроки», заявил Орешкин. «Если смотреть трассу М7 на всем протяжении, есть первый кусок – от Москвы до Владимира, где расширение абсолютно невозможно. И здесь платный дублер серьезно улучшит транспортную ситуацию», – пояснил в интервью Business FM министр.

Что касается строительства трассы до Екатеринбурга, Орешкин уверен, что «связывание центральных регионов России с Уралом очень важно с точки зрения экономического развития». «Такие цели надо точно ставить не позднее 2030 года и реализовывать этот комплексный проект с первым обязательными этапом строительства трассы от Москвы до Владимира. А дальше это вопрос наличия финансовых ресурсов, как по годам распланировать эту работу. Очевидно, что Москва – Владимир плюс приведение существующей трассы до хотя бы удовлетворительного состояния – это то, что нужно сделать в первую очередь, а дальше думать о том, как реализовывать этапы строительства этой большой трассы, которая, очевидно, должна быть платной, до Екатеринбурга, куда должно уйти большегрузное движение, потому что эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети, и ускорения сроков доставки грузов», – пояснил министр.

Екатеринбург,, Елена Васильева

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