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Среда, 4 сентября 2019, 14:40 мск

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Областной бюджет за первое полугодие исполнен меньше чем наполовину

Свердловские власти опубликовали отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года. И доходная, и расходная части исполнены меньше чем на 50%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утвержденный план по доходам исполнен на 45,9 %, или 116 млрд 555 млн 293 тысячи рублей. Большую часть доходов в казну принес налог на прибыль организаций – 41 млрд 555 млн рублей. На втором месте – НДФЛ: жители Свердловской области заплатили 34 млрд 782 млн рублей. Акцизные платежи принесли 8,2 млрд рублей, налог на имущество организаций – 10,6 млрд рублей. Традиционно не спешат свердловчане с транспортным налогом: он исполнен только на 36,7%, или 874 млн рублей. Безвозмездные поступления составили 11,5 млрд рублей.

План по расходам исполнен на 43,8%, или 117 млрд 796 млн 099 тысяч рублей. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 85,3 миллиарда рублей. Самые большие суммы ушли на образование – 33,5 млрд рублей, здравоохранение – 10,8 млрд рублей.

На содержание аппарата губернатора и правительства ушло 251,5 млн рублей, в том числе на самого губернатора – 3 млн 089 тысяч рублей. На председателя заксобрания Людмилу Бабушкину потратили 2 млн 536 тысяч рублей, на депутатов заксо – 43 млн 355 тысяч. АО «Ледовая арена» получила из бюджета 300 млн рублей инвестиций, КРСУ на окончание строительства конгресс-центра – 1 млрд 491 млн рублей.

Отметим, что по направлению «ЖКХ» средства освоены только в объеме 14,1 % от утвержденного на год плана, или 1 млрд 392 млн рублей. К некоторым направлениям, например, строительству наемного социального жилфонда, еще даже не приступили. На реконструкцию и строительство коммунальных сетей потратили только 7,5% от годового плана.

В ближайшие дни отчет об исполнении бюджета области за полгода будет направлен для изучения в заксобрание и Счетную палату.

Екатеринбург, служба информации

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