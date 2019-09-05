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Четверг, 5 сентября 2019, 12:59 мск

Новости Екатеринбург

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Бюджет Екатеринбурга получает больше денег, чем успевает тратить

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга рассмотрела отчет об исполнении городской казны за первое полугодие 2019 года. По данным финансистов мэрии, поступление доходов составило 45% к годовому плану, тогда как расходы выполнены пока только на 36,9%. Но в администрации отмечают, что ситуация вполне приемлемая, так как значительная часть вложений приходится на ремонты и реконструкцию, а это сезонная работа, оплата которой проходит в третьем и четвертом кварталах года.

Как сообщила начальник городского департамента финансов Анна Турунцева, доходы бюджета Екатеринбурга на 1 июля составили 20,7 миллиарда рублей, из них 8,7 миллиарда – федеральные и областные трансферты. При этом отмечается существенный рост налоговых поступлений (свыше 50% к плану) и доходов по штрафам (53% к плану).

Расходы городского бюджета за полугодие составили 18,3 миллиарда рублей. Большая часть денег потрачена на образование – 10 миллиардов рублей. Остальные расходы распределились следующим образом: национальная экономика – 2,5 миллиарда рублей; социальная политика – 2,2 миллиарда рублей; общегосударственные вопросы – 1,2 миллиарда рублей; ЖКХ – 840 миллионов рублей; культура – 620 миллионов рублей; здравоохранение – 482 миллиона рублей; физкультура и спорт – 162 миллиона рублей; охрана окружающей среды – 34 миллиона рублей; национальная безопасность – 57 миллионов рублей; расходы на СМИ – 5 миллионов рублей.

Депутаты отметили, что по некоторым разделам исполнение бюджета составило 0%. В частности, по муниципальной программе «Развитие метрополитена», на которую выделено 250 миллионов рублей. По словам Анны Турунцевой, в этом нет ничего страшного, так как расчет будет производиться в четвертом квартале. Аналогичная ситуация с финансированием программы поддержки малого бизнеса – заявки от предпринимателей принимались летом, поэтому расходы не вошли в отчет за первое полугодие.

«К сентябрю все муниципальные и ведомственные программы исполнены на более чем 50%. Мы всё успеем», – заверила начальница финансового департамента.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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